Dipendente Amazon cerca di rubare al lavoro | denunciata

Nella giornata del 23 maggio, i carabinieri di Borgonovo sono intervenuti al centro logistico Amazon di Castelsangiovanni, dopo una denuncia di furto da parte del personale di vigilanza. Coinvolta una dipendente di 30 anni, che è stata successivamente denunciata. L’episodio mette in luce i rischi di atteggiamenti scorretti sul luogo di lavoro, suscitando attenzione sulla sicurezza e l’etica professionale.

Nel pomeriggio del 23 maggio i carabinieri della stazione di Borgonovo sono intervenuti al centro logistico Amazon di Castelsangiovanni, in via Dogana Po, a seguito della segnalazione di un furto da parte del personale di vigilanza. La protagonista dell’episodio una donna di 30 anni, residente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Dipendente Amazon cerca di rubare al lavoro: denunciata

