Diffidati Venezia Juve ben quattro bianconeri potrebbero saltare il primo match del prossimo campionato con un giallo | ecco di chi si tratta

Almeno quattro calciatori della Juventus sono a rischio squalifica in vista dell'importante sfida contro il Venezia, che potrebbe decidere il loro debutto nel prossimo campionato. In caso di cartellino giallo, potrebbero saltare l’esordio, rendendo la partita ancora più cruciale. Ecco tutti i dettagli sui diffidati bianconeri in questo momento determinante.

Diffidati Venezia Juve, ben quattro bianconeri rischiano in caso di cartellino giallo: tutti i dettagli. La Juve prepara l’ultima sfida di campionato contro il Venezia: una partita che sarà decisiva per accedere alla prossima Champions League. Ci saranno quattro bianconeri che dovranno fare attenzione al cartellino perché potrebbero saltare il primo match del prossimo campionato. Si tratta di Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Weston McKennie e Timothy Weah che dovranno fare attenzione a non prendere un cartellino giallo ma, allo stesso tempo, lottare fino alla fine per conquistare il quarto posto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Diffidati Venezia Juve, ben quattro bianconeri potrebbero saltare il primo match del prossimo campionato con un giallo: ecco di chi si tratta

