Dieci anni dall’ordinazione di Lojudice Dal seminario di Roma al Conclave | Ma lui resterà sempre don Paolo

Compiono dieci anni dall’ordinazione episcopale del cardinale Augusto Paolo Lojudice, avvenuta il 23 maggio 2015. Ricordiamo con affetto questa importante tappa, che ha segnato il suo cammino da don Paolo a figura di rilievo nella Chiesa. Don Paolo Mancini, della Segreteria dell’arcivescovo, ricorda quei momenti, ricordando che, nonostante il titolo, resterà sempre Don Paolo.

Dieci anni dall’ordinazione episcopale del cardinale Augusto Paolo Lojudice. Era il 23 maggio 2015. E’ don Paolo Mancini, della Segreteria dell’arcivescovo, a ricordare questi dieci anni: "Era il 6 marzo 2015, e mi trovavo al Santuario di Santa Maria di Galloro e nell’accendere il telefono fui subito sommerso di messaggi e telefonate: c’era una inaspettata nomina episcopale a mezzogiorno. Don Augusto Paolo Lojudice, nostro direttore spirituale per tutto il tempo del seminario, da pochi mesi parroco della Parrocchia San Luca Evangelista al Prenestino in Roma, era stato eletto vescovo ausiliare di Roma da Papa Francesco". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dieci anni dall’ordinazione di Lojudice. Dal seminario di Roma al Conclave: "Ma lui resterà sempre don Paolo"

