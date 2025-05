dialoghi di pistoia al via scienza evoluzione e inclusione folla per l apertura di pievani

La manifestazione "Dialoghi di Pistoia" è iniziata con un grande successo, tra scienza, evoluzione e inclusione. L’apertura di Pievani ha attirato una folla interessata alle sfide del futuro, riflettendo su come l’evoluzione abbia plasmato specie come la seppia e l’alce irlandese, segnando la differenza tra adattamento consapevole e ignoranza ambientale.

La seppia? È più lungimirante dell'homo sapiens. E l'alce irlandese? Ci assomiglia, con la differenza che mentre questa si autodeterminava (come abbiamo fatto noi, evolvendoci) facendosi crescere incredibilmente le corna, non si accorgeva dell'ambiente intorno che cambiava, scrivendo così la propria condanna. È uno show che parla di scienza e evoluzione abbandonando lo schema accademico, come sa ben fare Telmo Pievani, filosofo della scienza che ha aperto la sedicesima edizione dei Dialoghi di Pistoia ieri in piazza Duomo.