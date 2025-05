dialoghi dell anima tra materia e spirito matteo chiarelli e carla pugliano in esposizione alla cathart gallery di varese

"Dialoghi dell’Anima, tra Materia e Spirito" alla Cathart Gallery di Varese mette in scena le opere di Matteo Chiarelli e Carla Pugliano, due artisti distinti ma uniti da un profondo percorso di resilienza e ispirazione. Un'esposizione che invita a riflettere sui confronti tra tangibile e spirituale, offrendo un viaggio tra creatività e introspezione.

"Dialoghi dell’Anima, tra Materia e Spirito" è il titolo della rassegna che mette in luce le opere di Matteo Chiarelli e Carla Pugliano, due artisti unici nel loro genere, riuniti in un evento che celebra resilienza, ispirazione e creatività. L’esposizione si terrà presso la CathArt Gallery di Varese, con inaugurazione venerdì 30 maggio 2025 alle ore 18:30. Una mostra che esalta il valore intrinseco dell’arte e del dialogo creativo, offrendo una riflessione profonda sul ruolo dell’espressione contemporanea come strumento di consapevolezza, connessione umana e trasformazione interiore. 🔗 Leggi su 900letterario.it