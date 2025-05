Diaco la confessione shock | Cosa ho attraversato un incubo

Durante il Festival della TV di Dogliani, Pierluigi Diaco si è aperto con sincerità, rivelando un’esperienza intensa e personale. In un’intervista con Chiara Maffioletti, il conduttore di Bellamà ha condiviso un “incubo” vissuto, sottolineando l’importanza di governare l’ego nel percorso professionale e di vita. Un momento di grande ascolto e rivelazione sul palco.

Pierluigi Diaco si confessa senza filtri sul palco del Festival della TV di Dogliani, durante un’intervista con la giornalista Chiara Maffioletti. “La cosa che ho imparato di più nella mia vita professionale è governare l’ego ”, ha dichiarato il conduttore di Bellamà, raccontando un percorso personale e professionale che lo ha portato ad affrontare momenti difficili. “L’ho imparato attraverso un lavoro su me stesso molto potente, accompagnato da psicofarmaci e da una terapia individuale e collettiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Diaco, la confessione shock: “Cosa ho attraversato, un incubo”

