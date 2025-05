Di Maria annuncia l'addio al Benfica può giocare il Mondiale per Club? Cosa succede

Di Maria annuncia il suo addio al Benfica, aprendo nuovi scenari sulla possibilità di partecipare al Mondiale per club. L'addio del "Fideo" segna una svolta inaspettata, mentre il Portogallo conquista la finale contro i rivali dello Sporting. Un finale sorprendente che lascia spazio a molteplici domande sul futuro dell'argentino e le sue prossime sfide.

Sicuramente, El Fideo Angel Di Maria un finale così non l`avrebbe scritto neanche in un libro horror: titolo di Portogallo ai rivali dello Sporting,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Di Maria annuncia l'addio al Benfica: tre ipotesi per il futuro

Angel Di Maria annuncia il suo addio al Benfica, lasciando il club con tre possibili opzioni per il futuro.

Segnala calciomercato.com: Sicuramente, El Fideo Angel Di Maria un finale così non l`avrebbe scritto neanche in un libro horror: titolo di Portogallo ai rivali dello Sporting, arrivato dopo.

Scrive msn.com: La Liga portoghese non si è conclusa come Angel Di Maria sperava e sognava: il pareggio del Benfica contro il Braga (1-1) ha consegnato il titolo nelle mani dello.

BENFICA - Di Maria annuncia l’addio: "È stata la mia ultima partita di campionato con voi”

napolimagazine.com scrive: “Fa molto male finire così dopo un anno così lungo. È stata la mia ultima partita di campionato con questa maglia e sono orgoglioso di essere riuscito a vestirla di nuovo”. Con queste parole Angel Di ...