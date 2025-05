Di Lorenzo in conferenza Orgoglioso di essere il capitano di questa squadra

In conferenza, Lorenzo si mostra orgoglioso di essere il capitano del Napoli, esprimendo il suo entusiasmo e responsabilità. Mentre l’Inter conclude il campionato con un risultato positivo, il Napoli solleva lo Scudetto, segnando un grande traguardo per la squadra e i suoi tifosi, in un finale emozionante e ricco di soddisfazioni.

Di Lorenzo in conferenza «Orgoglioso di essere il capitano di questa squadra» Le parole del difensore del Napoli. Finale di campionato amaro per l ‘ Inter di Simone Inzaghi, che nonostante la vittoria sul campo del Como, vedere sfumare l’obiettivo Scudetto, alzato in casa Napoli, dopo il 2-0 dei campani contro il Cagliari. Se da una parte c’è rammarico, ai piedi del Vesuvio invece si festeggia per la vittoria. Giovanni Di Lorenzo, terzino dei campani. ha parlato cosi in conferenza stampa dopo il successo sul Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Lorenzo in conferenza «Orgoglioso di essere il capitano di questa squadra»

