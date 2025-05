‘Di Lorenzo come Maradona’ e ‘McTominay scarto United’ | il trionfo Napoli all’estero

Il Napoli conquista il quarto scudetto nella propria storia, battendo il Cagliari 2-0 al Diego Armando Maradona. Mentre la vittoria del Napoli risuona in Italia, all’estero si parla anche di Scott McTominay, ormai scaricato dal Manchester United, e del ruolo del capitano. Un trionfo che segna una stagione memorabile, confrontata con le gesta di grandi campioni come Di Lorenzo e Maradona.

(Adnkronos) – Il Napoli ha vinto lo scudetto per la quarta volta nella propria storia dopo il 2-0 contro il Cagliari al Diego Armando Maradona. All'estero la notizia trova risonanza per la stagione prolifica di Scott McTominay – per quanto riguarda i siti britannici – e il fatto che il capitano Giovanni Di Lorenzo abbia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com