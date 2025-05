‘Di Lorenzo come Maradona’ e ‘McTominay scarto United’ | il trionfo Napoli all’estero

Il Napoli conquista il quarto scudetto della sua storia con una vittoria spettacolare contro il Cagliari al Diego Armando Maradona. La stagione prolifica di Scott McTominay e la narrazione di Lorenzo come il "Maradona moderno" catturano l’attenzione internazionale, dimostrando come il successo azzurro risuoni anche oltre i confini italiani, con riflessi sui media britannici e protagonisti di rilievo.

(Adnkronos) – Il Napoli ha vinto lo scudetto per la quarta volta nella propria storia dopo il 2-0 contro il Cagliari al Diego Armando Maradona. All'estero la notizia trova risonanza per la stagione prolifica di Scott McTominay – per quanto riguarda i siti britannici – e il fatto che il capitano Giovanni Di Lorenzo abbia .