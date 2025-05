Di Foggia Terna | Ottimizzare le connessioni e suddividere la rete in micro zone per centrare l' obiettivo dei 64 GW al 2030

Giuseppina Di Foggia, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di Terna, ha delineato l'ambizioso obiettivo di raggiungere 64 GW di capacità energetica entro il 2030. Ottimizzando le connessioni e segmentando la rete in micro zone, l'azienda ha accelerato notevolmente la capacità di aggiunta: da 1 GW annuo dal 2014 al 2021, a 5,7 GW nel 2023, segnando una crescita significativa per il futuro energetico del Paese

Giuseppina Di Foggia, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di Terna ha dichiarato: "Dal 2014 al 2021 si aggiungeva in media 1 GW l'anno; nel 2022 siamo saliti a 3 GW, nel 2023 a 5,7 GW e nel 2024 quasi 8 GW: così possiamo raggiungere i 64 GW al 2030"

