Di cosa hai bisogno? Da oltre 10 anni aiuta chi non ha niente ora diventa Cavaliere della Repubblica

Da oltre dieci anni, "Di Cosa Hai Bisogno" aiuta chi è in difficoltà. Ora, grazie all'impegno della presidente Maria Scarpellino Renzi, l'associazione riceve il prestigioso titolo di Cavaliere della Repubblica, riconoscimento del loro servizio e dedizione. Un traguardo che celebra il cuore solidale di un gruppo che fa la differenza nella comunità di Pistoia.

Pistoia, 24 maggio 2025 – I volontari dell’associazione Raggi di Speranza in Stazione, con orgoglio annunciano che l’impegno della loro Presidente, Maria Scarpellino Renzi, è stato premiato con l’assegnazione di un titolo onorifico fra i più prestigiosi nel nostro Paese, Cavaliere della Repubblica. Per fortuna, però, nelle comunità esistono persone che rivolgendosi agli “ultimi” sanno ancora chiedere loro: “ Di cosa hai bisogno? ” A occuparsi di questo, nella nostra città, pensa da oltre dieci anni Raggi di Speranza in Stazione, associazione nata dall’attenzione che Maria Scarpellino Renzi rivolge proprio a chi non ha niente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Di cosa hai bisogno?”. Da oltre 10 anni aiuta chi non ha niente, ora diventa Cavaliere della Repubblica

