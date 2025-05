Della Valle Tod’s premiata alla Camera della Moda e a Riyadh

Diego Della Valle, Presidente di Tod’s, ha ricevuto il prestigioso Changemaker Award for Craftsmanship alla Camera della Moda e a Riyadh. Questo riconoscimento, consegnato durante la terza edizione di Changemakers in Luxury Fashion, premia il suo impegno nel valorizzare l’eccellenza artigianale e innovare il settore del lusso, rafforzando il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale.

Il Changemaker Award for Craftsmanship è il prestigioso premio assegnato a Diego Della Valle, Presidente del Gruppo Tod’s, nel corso della terza edizione dell’evento Changemakers in Luxury Fashion, organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana. Il premio celebra il suo impegno nel porre l’eccellenza artigianale e la qualità del prodotto al centro dell’identità del Gruppo, preservando la tradizione e promuovendo al contempo l’innovazione, e trasmettendo il sapere artigianale alle nuove generazioni attraverso iniziative come la Bottega dei Mestieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Della Valle, Tod’s premiata alla Camera della Moda e a Riyadh

Della Valle, Tod's premiata alla Camera della Moda e a Riyadh; Lusso, Tod's e Diego Della Valle premiati con due importanti riconoscimenti; Tod's premiata con due riconoscimenti internazionali per artigianato e brand dell'anno nel settore moda lusso.

Lusso, Tod’s e Diego Della Valle premiati con due importanti riconoscimenti

Da milanofinanza.it: Il presidente del gruppo Diego Della Valle ha ricevuto il Changemaker Award for Craftsmanship. Mentre la società è stata nominata International Brand of the Year ...

Tod’s premiata con due riconoscimenti internazionali per artigianato e brand dell’anno nel settore moda lusso

Lo riporta gaeta.it: Tod's, guidata da Diego Della Valle, riceve due premi internazionali per l'artigianalità e il ruolo nel lusso globale, valorizzando tradizione e formazione a Sant'Elpidio a Mare e Riyadh.

Tod’s premiata con due riconoscimenti. Della Valle: «Artigianalità vera essenza del lusso italiano»

Secondo cronachefermane.it: Diego Della Valle, presidente del Gruppo Tod’s, ha ricevuto il Changemaker Award for Craftsmanship. Tod’s è stata inoltre nominata International Brand of the Year ai WWD x Saudi Fashion Awards di Riya ...