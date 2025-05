Delitto di Garlasco il genetista Linarello | Impronta 33 determinante potrebbero esserci tracce biologiche

Nel delitto di Garlasco, l'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio suscita notevole interesse, con possibili tracce biologiche che potrebbero risalire all'origine del crimine. La difesa di Alberto Stasi, attraverso il genetista Pasquale Linarello, chiede approfondimenti tecnici sulle analisi del materiale organico, alimentando nuovi interrogativi sulla scena del delitto e sulle prove scientifiche coinvolte.

L’impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi è al centro di un approfondimento anche da parte della difesa di Alberto Stasi. Il genetista della difesa di Stasi interessato a nuove analisi su quel materiale organico è Pasquale Linarello. "Le tecnologie del 2007 non sono quelle di oggi", afferma il consulente, che ipotizza anche: "Sulla porta c'è la traccia dell'assassino". Quella lasciata sul muro destro della scala in fondo a cui è stato trovato il cadavere di Chiara Poggi e che, secondo una consulenza della Procura di Pavia, sarebbe riconducibile di Andrea Sempio è determinante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, il genetista Linarello: "Impronta 33 determinante, potrebbero esserci tracce biologiche"

Sul delitto di Garlasco, il genetista Pasquale Linarello analizza le nuove tecnologie che potrebbero chiarire l’impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio.

La scienza radiografia con nuovi approfondimenti il caso Garlasco e il delitto di Yara Gambirasio. Tuttavia, il genetista Marzio Capra, esperto e ex RIS di Parma, invita alla prudenza, sottolineando che l’uso del metodo PM può riaprire questioni delicate e complicare le indagini.

La scienza continua a rivoluzionare le indagini penali, come nel caso di Garlasco e Yara Gambirasio. Tuttavia, il genetista Marzio Capra, ex Ris di Parma, invita alla prudenza, frenando l'uso del metodo pm.

