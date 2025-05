Dehors battaglia sulle nuove regole | alta tensione nella maggioranza

Alta tensione nella maggioranza sulla regolamentazione dei dehors: nasce una battaglia tra shadow e scontro istituzionale. La disputa riguarda le modifiche proposte al regolamento, in particolare all’interno della commissione Attività Produttive, rivelando spaccature e tensioni interne che rischiano di influenzare il futuro delle normative urbane.

È scontro?istituzionale? (ed anche interno alla maggioranza) sulle modifiche al regolamento dehors tra la commissione Attività Produttive, in particolar modo il suo.

Approfondimenti da altre fonti

Albenga, immagini dal centro storico. E' davvero crisi? Ciangherotti e Perrone: Urge nuovo regolamento dei dehors. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ancona, dehors, in estate si cambia musica: «Nuove regole, permessi i concerti»

Come scrive msn.com: «La scorsa settimana abbiamo incontrato i Lavori pubblici e abbiamo sovrapposto il layout definitivo dei nuovi arredi con la disposizione attuale dei dehors» spiega l’assessore. Il ...

Cagliari, nuove regole per i dehors

Come scrive unionesarda.it: Da lì era cominciato il percorso per definire nuove prescrizioni che contenessero accorgimenti idonei a mettere al riparo i clienti seduti nei dehors in ... che dà regole per chi vuole investire ...

Ancona, dehors, in estate si cambia musica: «Nuove regole, permessi i concerti»

corriereadriatico.it scrive: «La scorsa settimana abbiamo incontrato i Lavori pubblici e abbiamo sovrapposto il layout definitivo dei nuovi arredi con la disposizione attuale dei dehors» spiega l’assessore. Il risultato: «Gli ...