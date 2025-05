Debito globale fuori controllo | l’Europa invoca il MES l’Italia resiste

Il debito globale cresce senza controllo, e l’Europa guarda al Mes come possibile salvezza. Alla riunione dell’Eurogruppo, il meccanismo di salvataggio ha riacceso speranze e preoccupazioni, mentre l’Italia resiste alle pressioni. In un quadro di tensione economica mondiale, il ritorno del Mes segnala sfide e complessità che richiedono attenzione e strategie condivise.

A volte ritornano, e non è un buon segno. La scorsa settimana alla riunione dell’Eurogruppo – sono i ministri dell’Economia dei venti Paesi che adottano l’euro – è riemerso il Mes o Fondo salva-Stati che dir si voglia. Perché? Tira una brutta aria di debito nel mondo. Evocare il Meccanismo europeo di stabilità è assai significativo; dovrebbe servire a tamponare una falla nei conti pubblici affiancato a uno strumento che si chiama «back-stop» per aiutare le banche in difficoltà. L’Italia come si sa è la sola nazione che non ha ratificato il Mes pur avendo versato la quota, il 18 per cento, di sua pertinenza: 15 miliardi. 🔗 Leggi su Panorama.it