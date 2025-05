Deandreis al Pam | il Mediterraneo diventa snodo strategico tra nuove rotte e via del cotone

Massimo Deandreis, direttore di Srm, evidenzia come il Mediterraneo diventi un hub strategico per nuove rotte e il commercio del cotone, assumendo un ruolo cruciale nonostante il rallentamento della globalizzazione e le tensioni geopolitiche. La regione si configura come snodo fondamentale per le dinamiche economiche e geopolitiche, rafforzando la sua importanza nel contesto internazionale.

Massimo Deandreis, direttore generale di Srm e referente del centro studi legato al gruppo Intesa Sanpaolo, ha sottolineato con chiarezza come il Mediterraneo stia assumendo un ruolo sempre più cruciale, nonostante il rallentamento della globalizzazione e le crescenti tensioni geopolitiche che inducono una spiccata regionalizzazione dei percorsi commerciali. Durante il suo intervento al Pam Economic . L'articolo Deandreis al Pam: il Mediterraneo diventa snodo strategico tra nuove rotte e via del cotone è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Deandreis al Pam: il Mediterraneo diventa snodo strategico tra nuove rotte e via del cotone

Altri articoli sullo stesso argomento

La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli: al Molo Beverello per la tappa finale del Tour Mediterraneo

L'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola italiana, ha fatto il suo trionfale rientro a Napoli al molo Beverello, dopo tre anni di assenza.

Quando il cibo diventa rifugio, l’approfondimento con Danyla De Vincentiis

Questo venerdì, a Italia Sera, esploriamo il complesso rapporto con il cibo insieme alla dottoressa Danyla De Vincentiis, psicologa e parent coach.

Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma

Il 14 maggio 1939, un evento straordinario e controverso scosse il mondo: Lina Medina, una bambina di soli cinque anni, divenne mamma.

Cosa riportano altre fonti

Mediterraneo, Deandreis: "Investire in porti e logistica, Italia può essere punto riferimento"

Lo riporta adnkronos.com: il direttore generale Srm, centro studi che fa capo al gruppo Intesa Sanpaolo: 'occorre avere armatori forti e un’industria cantieristica importante' ...