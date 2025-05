De Zerbi ha deciso il suo futuro e si toglie dal mercato | non tornerà in Italia

Roberto De Zerbi ha deciso il suo futuro e si toglie dal mercato, confermando il suo addio all'Italia. L'Olympique Marsiglia ha annunciato ufficialmente la sua permanenza sulla panchina del club anche nella prossima stagione, rafforzando la collaborazione con il tecnico e sottolineando la stabilità e la visione condivisa per il futuro del team.

L'Olympique Marsiglia ha confermato che Roberto De Zerbi sarà l'allenatore del club francese anche nella prossima stagione: "Un incontro negli Stati Uniti ha consolidato e riaffermato l’unità del team dirigenziale attorno a una visione condivisa, essenziale per la sostenibilità a lungo termine del progetto avviato nell’estate del 2024". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - De Zerbi ha deciso il suo futuro e si toglie dal mercato: non tornerà in Italia

CASSANO: “DE ZERBI doveva andare..” #calcio #shorts #bobotv #cassano

