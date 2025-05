De Vrij e il gesto per la finale di Champions | Abbiamo lottato ora abbiamo in testa… – FOTO

De Vrij guarda già alla finale di Champions League, dopo aver festeggiato la vittoria a Como. Le sue parole su Instagram riflettono determinazione e concentrazione, mentre si prepara ad affrontare il PSG e a raggiungere il grande traguardo europeo con l’Inter. Un gesto di impegno e passione che distingue il difensore olandese in vista della sfida decisiva.

De Vrij pensa alla finale di Champions League, le parole del difensore olandese verso il match contro il PSG. De Vrij si è espresso su Instagram dopo la vittoria di Como, proiettando lo sguardo alla finale di Champions League. Le dichiarazioni dell’olandese verso PSG Inter. LE PAROLE – «Abbiamo lottato fino alla fine, purtroppo non abbiamo raggiunto l’esito finale che sognavamo. Complimenti ai vincitori.Ora testa a Monaco, concentrati tutti insieme!!!» Dopo Como Inter, De Vrij ha commentato così la sfida: «Abbiamo fatto il nostro,sapevamo che dipendevamo dal Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Vrij e il gesto per la finale di Champions: «Abbiamo lottato, ora abbiamo in testa…» – FOTO

Contenuti che potrebbero interessarti

De Vrij a Dazn: «Oggi abbiamo fatto il nostro, ma se non abbiamo vinto lo scudetto è perché non abbiamo meritato». Poi fa una promessa ai tifosi per la finale di Champions

De Vrij commenta la vittoria contro il Como, sottolineando che, se non abbiamo conquistato lo scudetto, è perché non abbiamo meritato abbastanza.

De Vrij: «Ora alle spalle il campionato, sogniamo in finale di Champions League!»

Stefan de Vrij, al termine di Como-Inter 0-2, ha ribadito l'importanza della finale di Champions League a Monaco contro il PSG.

De Vrij a Inter TV: «C’è delusione ma dobbiamo trasformarla in carica! Tutti sogniamo di giocare una finale di Champions»

Dopo la vittoria contro il Como, Stefan de Vrij dell’Inter riflette sulle delusioni e sulle sfide future.

Non bel gesto dei tifosi ospiti… #benficainter #interbenfica #inter #forzainter #championsleague

Video Non bel gesto dei tifosi ospiti… #benficainter #interbenfica #inter #forzainter #championsleague Video Non bel gesto dei tifosi ospiti… #benficainter #interbenfica #inter #forzainter #championsleague

Cosa riportano altre fonti

Inter, De Vrij ammette: "Non abbiamo meritato lo Scudetto, potevamo fare di più"

Lo riporta msn.com: Stefan De Vrij, difensore dell`Inter a segno nell`inutile vittoria in casa del Como all`ultima giornata, ha parlato a Dazn: `Abbiamo fatto il nostro. Sapevamo che.

De Vrij a ITV: “Delusione da trasformare in carica. Ottimo percorso, dobbiamo pensare a…”

Riporta fcinter1908.it: Le impressioni del giocatore nerazzurro dopo l'ultima di campionato. Il Napoli ha vinto lo scudetto con un punto di distanza.

Inter, De Vrij: "Trasformiamo la delusione in energia positiva per la finale di Champions"

Segnala informazione.it: Inter, De Vrij: 'Trasformiamo la delusione in energia positiva per la finale di Champions' Ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij ha commentato il successo contro il Como, ri ...