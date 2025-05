De Luigi e il sogno Champions | Vedremo se ne sarà valsa la pena Annata un po’ così

Fabio De Luigi commenta l'annata dell'Inter, tra sogni e delusioni. L'attore e comico analizza la stagione nerazzurra, tra aspettative e realtà, e riflette sul dramma sportivo. Vedremo se il sogno Champions sarà possibile, in un’annata un po' così per i nerazzurri. Le sue parole offrono uno sguardo interessato su un campionato perso, ma ancora ricco di speranza.

De Luigi ha commentato la stagione dell’Inter, le parole dell’attore e comico: le dichiarazioni sull’annata nerazzurra. Fabio De Luigi si è espresso sull’annata dell’ Inter, le parole del comico e attore sul campionato vinto dai nerazzurri. « Complimenti al Napoli. Per noi è stato un anno un po’ così, ci siamo concentrati su altro. Vediamo se ne sarà valsa la pena, ma comunque è stata una bella annata » ha dichiarato Fabio De Luigi, noto tifoso dell’ Inter, in occasione del concorso ippico di Piazza di Siena A La Gazzetta dello sport De Luigi si è espresso sulla sua passione nerazzurra: «Sono interista grazie a uno zio decisamente nerazzurro che aveva influenzato parte della famiglia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Luigi e il sogno Champions: «Vedremo se ne sarà valsa la pena. Annata un po’ così»

