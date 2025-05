De Laurentiis | Stamattina Conte andrà a fare una preghiera per Daniele

Questa mattina, Antonio Conte si recherà a pregare per Daniele, il giovane tifoso napoletano scomparso a gennaio. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato la vittoria dello scudetto e ha espresso il suo cordoglio per la tragica perdita del piccolo tifoso, sottolineando l’importanza della solidarietà e della memoria nel suo messaggio.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Radio Crc ha parlato dopo la vittoria del quarto scudetto del Napoli. In particolare, il presidente ha rilasciato una dichiarazione in merito alla morte del piccolo tifoso Daniele, avvenuta lo scorso gennaio: «Questa mattina Conte andrà probabilmente a fare una preghiera per il piccolo Daniele e questo mi ha riempito di gioia». Il Napoli ha vinto grazie all’umiltà e alla laboriosità delle formiche. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport con Luigi Garlando. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Stamattina Conte andrà a fare una preghiera per Daniele»

Il presidente #DeLaurentiis, Antonio #Conte e capitan #DiLorenzo, stamattina in visita al murales

