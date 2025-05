De Laurentiis | Ora stadio e centro sportivo futuro Conte? state sereni

Dopo la festa dello scudetto del Napoli, Aurelio De Laurentiis commenta i progetti futuri del club. Il presidente annuncia investimenti per lo stadio, il centro sportivo e accenna alla possibilità di un ruolo di Conte. Con entusiasmo, De Laurentiis invita i tifosi a essere sereni e fiduciosi nel cammino del Napoli verso nuove vittorie.

De Laurentiis parla dopo la festa scudetto. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto a Radio CRC per parlare della vittoria del quarto scudetto . L'articolo De Laurentiis: “Ora stadio e centro sportivo, futuro Conte? state sereni” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Laurentiis: “Ora stadio e centro sportivo, futuro Conte? state sereni”

Argomenti simili trattati di recente

De Laurentiis dopo lo scudetto: Nuovo centro sportivo e stadio da rifare sono i prossimi obiettivi

De Laurentiis, dopo lo scudetto, punta a nuovi obiettivi: un centro sportivo e lo stadio da rifare, sfide cruciali per il Napoli.

Napoli, pressing del Comune su De Laurentiis per il nuovo stadio Maradona: «Pronto a fare il commissario»

Il Comune di Napoli fa pressing su Aurelio De Laurentiis per il nuovo stadio Maradona, mentre il ministro dello sport Andrea Abodi e il sindaco Gaetano Manfredi discutono della situazione.

De Laurentiis ha detto di non avere lo stadio giovedì e ha minacciato la richiesta di risarcimento danni (Corsera)

De Laurentiis ha dichiarato di non possedere lo stadio giovedì e ha minacciato di chiedere un risarcimento danni, creando tensione nel clima di ieri in Consiglio di Lega.

??? NUOVO STADIO e CENTRO SPORTIVO, sorpresa DE LAURENTIIS: "Ho deciso!" ????

Video ??? NUOVO STADIO e CENTRO SPORTIVO, sorpresa DE LAURENTIIS: "Ho deciso!" ???? Video ??? NUOVO STADIO e CENTRO SPORTIVO, sorpresa DE LAURENTIIS: "Ho deciso!" ????

Le notizie più recenti da fonti esterne

De Laurentiis: “Ora stadio e centro sportivo, futuro Conte? state sereni”

forzazzurri.net scrive: ForzAzzurri.net - De Laurentiis parla dopo la festa scudetto. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto a Radio CRC per parlare della vittoria del quarto ...

De Laurentiis: "Ora Champions, stadio e centro sportivo. Conte? Ha un contratto, state sereni"

Lo riporta napoli.repubblica.it: Il presidente ha raccontato la sua soddisfazione in una intervista alla radio partner del club. “Martedì andremo dal Papa, non ho voluto dirlo prima ai ragazzi” ...

De Laurentiis: "Ora stadio e centro sportivo. Conte? Ha 3 anni di contratto"

Secondo informazione.it: Bus scoperto? Era stata una richiesta già nel terzo scudetto, è quanto appassiona di più i napoletani. Gioiamo e divertiamoci sempre in totale sicurezza, perché la salute è il bene più prezioso che og ...