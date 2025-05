De Laurentiis | I lavori per il centro sportivo devono iniziare a settembre è difficile individuare dove

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha annunciato che i lavori per il nuovo centro sportivo devono iniziare a settembre, anche se ancora non è stato deciso il luogo preciso. Dopo il quarto scudetto degli azzurri, De Laurentiis invita a capitalizzare il successo, sottolineando l'importanza di un investimento strategico per il futuro del club.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc dopo la vittoria del quarto scudetto degli azzurri. De Laurentiis: «I lavori per il centro sportivo devono iniziare a settembre, è difficile individuare dove». « Dobbiamo cavalcare l'onda di una Napoli vincente. De Laurentiis sazio? Io sono sempre affamato! Conte è un uomo straordinario, mi meraviglia sempre: state sereni. Martedì andremo dal Papa ». « Da qui in poi dobbiamo continuare a cavalcare quest'onda di una Napoli vincente come idea: dobbiamo riprenderci il ruolo che nel mondo ci spetta, come città e filosofia.

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille

Il calciomercato entra nel vivo e l'Inter deve fare attenzione: Aurelio De Laurentiis sta puntando con decisione su Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo dei nerazzurri.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra

Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

“C’è il sì di De Laurentiis”, ora l’affare entra nel vivo: sarà il nuovo rinforzo del Napoli!

è il potenziamento della rosa. La dirigenza, infatti, è al lavoro per rinforzare la squadra e assicurarsi un giocatore chiave che possa fare la differenza nella corsa al titolo.

??? NUOVO STADIO e CENTRO SPORTIVO, sorpresa DE LAURENTIIS: "Ho deciso!" ????

