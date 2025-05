De Laurentiis dopo lo scudetto | Nuovo centro sportivo e stadio da rifare sono i prossimi obiettivi

De Laurentiis, dopo lo scudetto, punta a nuovi obiettivi: un centro sportivo e lo stadio da rifare, sfide cruciali per il Napoli. Pur non promettendo la Champions, ribadisce la crescita della squadra, ma sottolinea le difficoltĂ legate agli investimenti necessari per migliorare le infrastrutture, fondamentali per il futuro del club e la sua evoluzione.

“Champions? Non posso promettere nulla. Il Napoli c’è, è forte e crescerĂ sempre di piĂą. Abbiamo però due problemi importanti ora, il centro sportivo e lo stadio: due tasselli che porteranno via fatica, denaro ed investimenti. Per il centro sportivo dobbiamo assolutamente iniziare i lavori a settembre, perchĂ© dobbiamo lasciare Castel Volturno: Coppola è stato fin troppo gentile. Non è facile individuare il territorio”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Crc all’indomani della vittoria dello scudetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Conte-Napoli, addio dopo lo scudetto? L’incontro con De Laurentiis e gli scenari

Dopo lo storico scudetto, il futuro di Conte al Napoli è incerto. L'incontro con de Laurentiis e gli scenari emergenti alimentano dubbi e aspettative.

Questione spareggio, De Laurentiis risponde dopo l’incontro in Lega

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla situazione dello spareggio con l'Inter, all’indomani dell’incontro in lega.

De Laurentiis dopo l’assemblea di Serie A: «Non abbiamo parlato dell’ultima giornata o dello spareggio»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è uscito in fretta dall'assemblea di Lega Serie A, evitando di commentare l'ultima giornata o lo spareggio.

De Laurentis Post Scudetto Compreremo Molti Campioni

