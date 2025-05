De Bruyne Juve accordo di massima con quel club! Il sogno a centrocampo si allontana | quell’ultima mossa non lascia dubbi

Kevin De Bruyne e la Juventus avrebbero trovato un accordo di massima con un altro club, allontanando il sogno di vederlo in campo bianconero. L'ultima mossa del calciomercato suggerisce che il futuro del belga in Juventus diventa più complicato, lasciando i tifosi in attesa di ulteriori aggiornamenti.

De Bruyne Juve, accordo di massima con quel club: ci sono importanti aggiornamenti sul futuro del belga. Negli ultimi giorni è nata una nuova suggestione del calciomercato Juve con il nome di Kevin De Bruyne. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il centrocampista avrebbe trovato un accordo di massima per un contratto fino al 2027 con il Napoli. PAROLE – «Il Napoli è fiducioso di chiudere l’acquisto di Kevin De Bruyne a inizio giugno. Accordo di massima per un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Bruyne Juve, accordo di massima con quel club! Il sogno a centrocampo si allontana: quell’ultima mossa non lascia dubbi

