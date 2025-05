Dazi Tajani | Lavoro per aiutare l’Ue Antieuropeismo non mi convince

Tajani, ministro degli Esteri, ha sottolineato il suo impegno nel supportare l'Europa nel contesto dei negoziati sui dazi con gli Stati Uniti, distinguendosi da Salvini e criticando l'antieuropeismo. Durante il Festival dell’Economia di Trento, ha ribadito che “l’Europa è la risposta ai nostri problemi”, evidenziando la sua volontà di rafforzare l’unità europea di fronte alle sfide internazionali.

Il titolare della Farnesina è intervenuto sulla trattativa con gli Usa per i dazi, dissentendo nei confronti di Matteo Salvini: "L'Europa è la risposta ai nostri problemi", così Tajani al festival dell'economia di Trento

