Dazi Tajani | la UE è la soluzione ai nostri problemi non la causa

Tajani sottolinea come l'Unione Europea rappresenti una soluzione, non una causa dei nostri problemi, evidenziando l'importanza delle norme comunitarie e il suo impegno per il bene comune. Convinto europeista, rifiuta la retorica antieuropeista, ribadendo che l'Europa ci protegge e offre opportunità, invitando a ricordare il valore dell'unione per affrontare le sfide future.

Il trattato e le norme dicono che tratta l’Unione Europea” sui dazi, “quindi io lavoro per aiutare l’Ue a raggiungere il migliore obiettivo possibile. Non mi ha mai convinto la retorica antieuropeista, sono un convinto europeista. Credo che noi siamo meglio protetti dall’Europa, ricordiamo sempre che 220 miliardi di beni esportati ci sono grazie all’Europa”. Lo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Dazi, Tajani: “la UE è la soluzione ai nostri problemi, non la causa”

