Dazi al 50% da giugno Le minacce di Trump spaventano l' Europa Le Borse in rosso bruciano 183 miliardi Ue pronta a reagire

Le minacce di Trump di aumentare i dazi al 50% da giugno spaventano l’Europa, con le borse in forte ribasso e un crollo di 183 miliardi di valore. L’UE si prepara a reagire, mentre il presidente Usa respinge ogni negoziato, criticando il deficit commerciale di 250 miliardi di dollari. Italia in calo(-2%) tra tensioni crescenti e incertezze economiche.

Il presidente Usa: "Parlare con Bruxelles non porta a nulla, inaccettabile il deficit di 250 miliardi di dollari l'anno. Non cerco accordi". Intanto crollano i listini europei, Milano -2% 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Dazi al 50% da giugno". Le minacce di Trump spaventano l'Europa. Le Borse in rosso bruciano 183 miliardi. "Ue pronta a reagire"

Altri articoli sullo stesso argomento

Dazi: Trump, tariffe al 50% per Ue da giugno, discussioni non portano a nulla

Le tensioni commerciali tra UE e USA continuano a crescere: Trump ha annunciato tariffe al 50% su vari prodotti europei da giugno, ma le discussioni si rivelano infruttuose.

Dazi, Trump minaccia tariffe al 50% sull'Unione Europea a partire dal primo giugno. Scivolano le Borse: Milano -2%

Le recenti minacce di Donald Trump di imporre tariffe doganali al 50% sull'Unione Europea a partire dal primo giugno hanno suscitato forte preoccupazione sui mercati.

Dazi, Trump minaccia tariffe al 50% sull'Unione Europea a partire dal primo giugno. Scivolano le Borse: Milano -3%

A partire dal primo giugno 2025, Donald Trump ha minacciato l'imposizione di tariffe del 50% sull'Unione Europea, scatenando il calo delle borse europee, tra cui Milano.

Guerra dei dazi, Trump minaccia l'UE (50%) e la Apple (25%)

Video Guerra dei dazi, Trump minaccia l'UE (50%) e la Apple (25%) Video Guerra dei dazi, Trump minaccia l'UE (50%) e la Apple (25%)

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump minaccia dazi al 50% dal primo giugno all'Ue. I mercati vanno giù - La cronaca della giornata; Dazi contro la Ue al 50% dal 1° giugno: nuova minaccia di Trump; Nuova minaccia di Trump all’Ue: dazi del 50 per cento dal primo giugno; Trump minaccia dazi al 50% dal 1° giugno all’Ue: «Non cerco un accordo». 🔗Cosa riportano altre fonti

"Dazi al 50% da giugno". Le minacce di Trump spaventano l'Europa. Le Borse in rosso bruciano 183 miliardi. "Ue pronta a reagire"

Riporta ilgiornale.it: Il presidente Usa: "Parlare con Bruxelles non porta a nulla, inaccettabile il deficit di 250 miliardi di dollari l'anno. Non cerco accordi". Intanto crollano i listini europei, Milano -2% ...

Trump minaccia dazi al 50% dal 1° giugno all’Ue: «Non cerco un accordo»

Scrive ilsole24ore.com: Donald Trump raccomanda dazi del 50% sull’Unione europea a partire dal primo giugno. Lo afferma il presidente sul suo social Truth. «È molto difficile avere a che fare con l’Unione europea, formata co ...

Trump minaccia l'Europa, dazi al 50% dal primo giugno. Le Borse Ue bruciano 183 miliardi

Secondo ansa.it: Donald Trump minaccia l'Unione Europa con dazi al 50% a partire dal primo giugno. Le trattative in corso "non stanno andando da nessuna parte", ha tuonato il presidente sul suo social Truth.