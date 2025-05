David non solo l’Inter! Incontro con un altro club italiano

Jonathan David, attaccante canadese, è tra i papabili rinforzi dell’Inter per la prossima stagione. Nonostante l’interesse, la concorrenza è forte e le ultime notizie, rilanciate da Alfredo Pedullà, indicano che il club nerazzurro deve affrontare sfide importanti sul mercato. La delusione per un’eventuale mancata acquisizione si fa sentire, ma l’Inter continua a monitorare attentamente la situazione.

Jonathan David è uno dei giocatori attenzionati dall’Inter in vista della prossima stagione. Sull’attaccante però c’è forte concorrenza e lo racconta Alfredo Pedullà su X. MERCATO – Il giorno dopo una delusione del genere è sempre difficile da affrontare. L’ Inter poche ore fa ha perso definitivamente la possibilità di vincere lo scudetto, che invece hanno festeggiato a Napoli. La notte di Como rimarrà impressa nella mente di tantissimi giocatori, tra cui quelli in scadenza a giugno che saluteranno presto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - David, non solo l’Inter! Incontro con un altro club italiano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inter, altro che David e Nico Paz: scelto il profilo per il grande investimento estivo

L'Inter, mentre si concentra sul finale di stagione, ha già in mente il mercato estivo. Jonathan David non sarà l'attaccante scelto: spunta un nuovo obiettivo, con i nerazzurri pronti a fare un grande investimento su un profilo inaspettato.

Inter, altro che Nico Paz: scelto il profilo per il grande investimento estivo

L'Inter si prepara al mercato estivo mentre il finale di stagione si avvicina. Dopo aver escluso Jonathan David come opzione per l'attacco, i nerazzurri puntano su un nuovo profilo per un grande investimento.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Tedua stupisce l’Inter con i suo Balletti?????? mi manca Orange County?? #tedua #trap #trapitaliana

Video Tedua stupisce l’Inter con i suo Balletti?????? mi manca Orange County?? #tedua #trap #trapitaliana Video Tedua stupisce l’Inter con i suo Balletti?????? mi manca Orange County?? #tedua #trap #trapitaliana

Altre fonti ne stanno dando notizia

David dice addio al Lille. Inter, Juve e Napoli nel futuro?; Perché Inter e Napoli vogliono David: occasione a zero e restyling in attacco; Duello Napoli-Inter anche sul mercato: i neroazzurri hanno formulato una proposta a David (Gazzetta); Calciomercato SSC Napoli, Il Mattino: fumata grigia per Jonathan David, i dettagli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

David Inter, la pista è pronta a riaccendersi? I nerazzurri possono tornare in corsa! Ecco le condizioni

Secondo informazione.it: David Inter, la pista è pronta a riaccendersi? I nerazzurri possono tornare in corsa! Ecco le condizioni per l’eventuale arrivo del canadese Il nome di Jonathan David non è mai uscito dai radar del me ...

Sportitalia - Bagarre per David: non solo Inter e Juve, c'è un altro club di Serie A sul bomber del Lille

Si legge su informazione.it: Bagarre per David: non solo Inter e Juve, c'è un altro club di Serie A sul bomber del Lille Tra i pezzi pregiati del mercato estivo ci sarà sicuramente Jonathan David che in estate lascerà il ...

David Silva, altro che Inter: va al Manchester City

Da fcinternews.it: Nel caso fosse stato veramene un obiettivo della nuova Inter di Benitez, David Silva ormai non è più sul mercato. Non perché il Valencia ha deciso di trattenerlo, ma per il semplice fatto che l ...