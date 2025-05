David la Juve vuole anticipare il Napoli | spunta il colpo di scena

Tra i festeggiamenti per lo Scudetto, una nuova suggestione emerge: la Juventus si ispira a Napoli e punta a anticipare i partenopei per Jonathan David. Un colpo di scena che scuote il calciomercato, mentre il futuro dell’attaccante si fa sempre più incerto e affascinante. La questione rimane aperta: chi avrà la meglio nel duello tra grandi protagonisti?

Tra i tanti festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto, spunta una novitĂ importante riguardo Jonathan David, obiettivo di mercato degli azzurri sul quale è molto forte anche l’interesse della Juventus. Di certo questo non è il momento migliore per aprire dibattiti sul calciomercato, visto che si tratta di giorni storici per Napoli e per il pubblico, in visibilio per il quarto Scudetto conquistato. Tuttavia, proprio la vittoria del titolo nazionale, ha messo ulteriormente in mostra il prestigio della piazza partenopea: che sia un fattore a vantaggio dei campani? David esprime la sua preferenza: Napoli in visibilio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it