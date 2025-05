Dall’Ottocento la passione per i viaggi e la fotografia

Dal XIX secolo la passione per i viaggi e la fotografia ha affascinato generazioni. Il Fondo della Famiglia Camperio, conservato nella Biblioteca Civica di Villasanta, rappresenta una delle più importanti collezioni fotografiche storiche della Lombardia. La famiglia, che acquistò la villa di delizie nel 1815, ha lasciato un prezioso patrimonio visivo che racconta secoli di storia e cultura locale.

Il Fondo della Famiglia Camperio conservato nella Biblioteca Civica del Comune di Villasanta è tra le più importanti collezioni fotografiche storiche della Lombardia. "La famiglia comprò l'omonima villa di delizie a Villasanta nel 1815 – racconta Valeria Bassani, assessora alla Cultura – e creò il Fondo Fotografico Camperio i cui tre nuclei (biblioteca, archivio e collezione fotografica) costituiscono parti inseparabili di una realtà complessa. Lettere, diari di viaggio, giornali di navigazione, saggi, libri, ed altre fonti documentarie della più varia natura svelano le vicende biografiche dei membri della famiglia".

