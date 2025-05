Dall' ospedale al teatro | le istituzioni cittadine in campo con 50 000 sudari bianchi per la Palestina

Sabato, Cesena si mobilita con l'iniziativa "50.000 sudari bianchi" per la Palestina, coinvolgendo istituzioni come l'ospedale Bufalini, Palazzo Albornoz e altri edifici simbolici. L'evento, che si svolgerĂ alle 17:30 in Piazza del Popolo, unisce cittadini e istituzioni per sensibilizzare sulla crisi palestinese attraverso un gesto simbolico di solidarietĂ .

Istituzioni mobilitate sabato per l'iniziativa "50.000 sudari bianchi" per la Palestina che si estende ad alcuni degli edifici piĂą importanti della cittĂ di Cesena. Oltre al presidio in Piazza del Popolo delle 17:30 con le bandiere della Palestina, anche l'ospedale Bufalini, Palazzo Albornoz e il.

