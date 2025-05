Dall' area di Ponte Pietra al futuro dell' ex scuola elementare | assemblea pubblica del comitato Al mare

A un mese e mezzo dalla sua nomina a presidente del quartiere "Al Mare", Paola Farneti ha organizzato un’assemblea pubblica tra l’area di Ponte Pietra e l'ex scuola elementare, per ascoltare i cittadini e discutere i temi più urgenti. L’appuntamento, in programma lunedì 26, rappresenta un’importante occasione di confronto e partecipazione per rispondere alle esigenze della comunità.

A un mese e mezzo dalla sua nomina a presidente del quartiere "Al mare" è riuscita a organizzare un'assemblea pubblica per discutere degli argomenti che stanno a cuore ai cittadini. Paola Farneti non ha perso tempo e si è adoperata per avere al tavolo dell'assemblea - che si svolgerà lunedì 26. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Dall'area di Ponte Pietra al futuro dell'ex scuola elementare: assemblea pubblica del comitato "Al mare"

Altre letture consigliate

Ponte, Stretto di Messina replica a Doglioni: "Tutte le faglie dell'area sono censite e sotto controllo"

La società Stretto di Messina chiarisce che il progetto del ponte ha valutato attentamente le criticità geologiche e sismiche dell’area, con tutte le faglie censite e sotto controllo.

Ponte Pietra, l’incubo dei Tir: "Non rispettano i divieti"

Ponte Pietra si trasforma nell’incubo dei tir lungo via Calabria, dove veicoli pesanti non rispettano i divieti.

"Tagliata dall'acque la terra", a Savignano sul Rubicone la mostra che racconta i giorni dell'alluvione

A due anni dall’alluvione che ha devastato la Romagna nel maggio 2023, Savignano sul Rubicone ospita la mostra fotografica "Tagliata dall'acque la terra".

Approfondimenti da altre fonti

La furia del vento fa cadere rami e alberi sulle carreggiate, raffica di interventi in città; Raffiche di vento nel corso della notte, rami e alberi caduti; Il Comune 'consegna' i parchi ad associazioni e cittadini: torna il progetto di successo nato in emergenza covid. 🔗Approfondimenti da altre fonti