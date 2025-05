Dal 1 ottobre 2025 scatta il blocco definitivo | dovrai buttarla e comprarne una nuova

Dal 1 ottobre 2025 scatterà il blocco definitivo, obbligandoti a sostituire il veicolo. Una data cruciale per molti italiani, che segnerà un cambiamento epocale. Con soli cinque mesi di preavviso, è importante prepararsi fin da ora per evitare sorprese e capire come comportarsi in questa nuova fase. Ecco cosa bisogna sapere e come agire.

Il 1 ottobre 2025 è una data già da segnare in rosso per moltissimi italiani. E' già tutto deciso, ecco cosa accadrà Mancano ancora cinque mesi ma forse è già il caso di correre ai ripari qualora siate interessati dalle conseguenze di quello che è, a tutti gli effetti, un momento epocale.

Su questo argomento da altre fonti

Diesel Euro 5, scatta il divieto dal 1° ottobre 2025: Abonante attacca la Regione

Si legge su informazione.it: Dal 1° ottobre 2025 scatterà il divieto di circolazione anche per i veicoli diesel Euro 5 nei comuni piemontesi con più di 30.000 abitanti, inclusa Alessandria. A confermare la misura è stata la Giunt ...

Blocco auto diesel Euro 5: cosa succederà a ottobre nel Bacino Padano

Lo riporta auto.it: Il blocco delle auto diesel Euro 5 rappresenta solo una delle tappe di un processo più ampio volto a migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni inquinanti. Tuttavia, per molti ...

Diesel Euro 5, scatta il divieto a Torino e non solo: quando e perché è preoccupante

Scrive msn.com: Tempo di lettura: 3 minuti Dal prossimo 1° ottobre 2025, a Torino e in tutti i Comuni piemontesi con oltre 30.000 abitanti, scatterà lo stop […] Leggi di più ...