Da Vercelli a Verona contro il sarcoma pediatrico | la biciclettata fa tappa a Ferrara

Da Vercelli a Verona contro il sarcoma pediatrico, la biciclettata fa tappa a Ferrara, portando solidarietà e speranza. Lamberto Pozzati, volontario dell'Aop, ha condiviso come l’esperienza personale con suo figlio abbia cambiato il suo sguardo sulla vita, ricordando l'importanza di combattere questa battaglia con cuore e determinazione.

"Da quando mio figlio si è ammalato ho capito il vero valore delle cose e che ci si arrabbia spesso per questioni di poco conto". Sono le parole commosse che Lamberto Pozzati, volontario dell'associazione Aop (Associazione Oncologica Pediatrica) di Vercelli, ha pronunciato di fronte all'assessore. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Da Vercelli a Verona contro il sarcoma pediatrico: la biciclettata fa tappa a Ferrara

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In bici da Vercelli a Verona per sensibilizzare sul sarcoma pediatrico: i protagonisti del viaggio accolti in Municipio a Ferrara; Da Vercelli e Verona in bici: passa anche da Cremona il viaggio della solidarietà di Lamberto Pozzati e Massimo Figini a supporto dei bambini colpiti da malattie oncologiche e delle loro famiglie. 🔗Cosa riportano altre fonti