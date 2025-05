Da noi cittadini una svolta epocale

Una svolta epocale per Saronno: Novella Ciceroni, 51 anni e insegnante all’Istituto Riva, è la candidata sindaco sostenuta dalla coalizione civica Obiettivo Saronno, Saronno SiCura e Idea Futuro. Residenti da oltre vent’anni, Novella si impegna a guidare la città verso un futuro di progresso e innovazione, forte del suo legame e della passione per il territorio.

Ha 51 anni, insegna all’Istituto Riva di Saronno ed è la candidata sindaco sostenuta dalla coalizione civica formata da Obiettivo Saronno, Saronno SiCura e Idea Futuro. Novella Ciceroni vive a Saronno da oltre vent’anni. "Ho deciso di vivere a Saronno vedendo dal treno quella che sarebbe diventata la mia casa, allora ancora in costruzione. È stato amore a prima vista". Guida una coalizione composta da 51 candidati consiglieri comunali e tre liste civiche fuori dai partiti. "Sette anni fa, con Obiettivo Saronno, abbiamo capito che era il momento di agire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da noi cittadini una svolta epocale

