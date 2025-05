Curva Sud Milan il ‘Barone’ | Con Maldini ci siamo chiariti Baresi ha deluso

Giancarlo Capelli, conosciuto come il 'Barone', protagonista della Curva Sud del Milan, ha commentato recentemente la situazione della squadra. Dopo alcuni chiarimenti con Maldini, ha espresso delusione per le performance di Baresi, contrastando con parole positive per Maldini. Ecco le sue recenti dichiarazioni su protagonisti e momenti chiave del club rossonero.

Giancarlo Capelli, detto il 'Barone', volto della Curva Sud del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Paolo Maldini e Franco Baresi 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Curva Sud Milan, il ‘Barone’: “Con Maldini ci siamo chiariti. Baresi ha deluso”

IL BARONE DELLA CURVA SUD MILAN 50 ANNI DI STORIA ULTRAS