Crotone beneficiario di un finanziamento per la realizzazione di tre nuovi asilo

L'immobilismo amministrativo non è nelle cose dell'Amministrazione a guida Enzo Voce. La riqualificazione di aree urbane e la realizzazione di nuove strutture tra le priorità come si evince dal finanziamento ottenuto per la rralizzazione di tre asilo. A comunicarlo è l'assessore al PNRR Luca Bossi a seguito pubblicazione della graduatoria degli elenchi degli interventi ammessi da parte del Ministero dell'Istruzione. Il Comune di Crotone avrà in dotazione 2.160.000 euro per la copertura di 90 posti.

