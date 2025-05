Cronisti in classe La 1C della Vanghetti vince il primo premio

La 1C della Vanghetti di Empoli si aggiudica il primo premio alla 23ª edizione di Cronisti in Classe, il prestigioso concorso promosso da Qn-La Nazione. Durante la fase finale, le classi dell’Empolese Valdelsa hanno dato prova di grande talento e passione per il giornalismo, premiando l’impegno dei giovani reporter in questa sfida educativa e coinvolgente.

EMPOLI La prima C della Secondaria di primo grado Vanghetti (Istituto comprensivo Empoli Est) vince la ventitreesima edizione del Campionato di giornalismo-Cronisti in classe promosso da Qn-La Nazione. L'atto finale, con la premiazione delle classi dell'Empolese Valdelsa che hanno preso parte all'iniziativa, ha avuto luogo ieri mattina nella sala polivalente La Vela Margherita Hack di Avane. Presenti come ospiti il sindaco Alessio Mantellassi, Rebecca Corsi dell'Empoli calcio e Daniele Casini della Misericordia di Empoli, oltre ai rappresentanti degli sponsor che hanno sostenuto il progetto sia a livello regionale che locale.

