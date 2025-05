Crime dentro le indagini la cattura dei boss

Nell’ultima puntata di “Crime dentro le indagini”, SkyTG24 racconta la straordinaria cattura di Rocco Morabito, il boss della ‘ndrangheta in Brasile, simbolo del narcotraffico internazionale. Un’operazione frutto di cooperazione internazionale che mostra come le forze dell’ordine uniscano le forze per smantellare le organizzazioni criminali e catturare i più pericolosi capi.

Nell’ultima puntata di “Crime dentro le indagini”, la nuova serie di SkyTG24 Ketty Riga, vi racconteremo la straordinaria cattura in Brasile del re del narcotraffico, il boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito, frutto della cooperazione internazionale. Andremo in Aspromonte per vedere come i Cacciatori dell’arma scovano i latitanti e infine scopriremo come fu realizzato l'identikit di Bernardo Provenzano quando era ancora il fantasma di Corleone. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Crime dentro le indagini, la cattura dei boss

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Crime dentro le indagini: scomparsi e archivio dei cadaveri

Nella puntata di oggi di “Crime dentro le indagini”, esploreremo il delicato mondo delle persone scomparse, tra denunce, archivio dei cadaveri e indagini.

Gerri, nuova fiction crime Rai con indagini, retroscena e atmosfera natalizia

Gerri è la nuova affascinante fiction crime di Rai, che unisce indagini avvincenti a retroscena intriganti, il tutto immerso in un'atmosfera natalizia suggestiva.

Processo Tarallo, Eva Grimaldi rischia l’accusa di falsa testimonianza e calunnia “per avere sconfessato in aula quanto ha dichiarato nel corso delle indagini”

Il processo a carico del produttore televisivo Alberto Tarallo, accusato di bancarotta della Ares Film, è appena iniziato e già si arricchisce di colpi di scena.

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Crime - Dentro le indagini", la nuova serie di Sky TG24

Secondo tg24.sky.it: Si inizia oggi con la prima puntata: vi faremo vedere cosa accade sulla scena del crimine, quando gli investigatori e il medico legale con tecniche sempre più sofisticate effettuano il sopralluogo per ...

Crime dentro le indagini: scomparsi e archivio dei cadaveri

Da tg24.sky.it: Nella puntata di oggi di “Crime dentro le indagini”, la nuova serie di Sky TG24, cercheremo di capire cosa succede quando scatta una denuncia di persone scomparse: quali sono le differenze maggiori ri ...

Crime - Dentro le indagini

Come scrive video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...