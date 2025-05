Così una donazione di organi mi ha permesso di vivere e fare sport

Giovedì scorso, il teatro di Lugagnano ha ospitato una cerimonia emozionante per celebrare il 35° anniversario della sezione Aido dell'alta val d'Arda. Questo evento ha avuto un significato particolare per me, poiché una donazione di organi mi ha restituito la vita e la possibilità di praticare sport. Gli studenti delle scuole medie di Lugagnano, Vernasca e Morfasso sono stati al centro di un percorso formativo dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione.

