Cos’è successo ad Antonio Tiberi e come sta dopo la caduta al Giro d’Italia | Che male a caviglie e polso

Durante la quattordicesima tappa del Giro d’Italia, Antonio Tiberi è stato coinvolto in una brutta caduta su un tratto viscido in ciottolato, a 23 km dal traguardo. Lo scalatore ha riportato dolore a caviglie e polso. Dopo l’incidente, il suo stato di salute è in via di valutazione, ma si spera possa recuperare al più presto.

La quattordicesima tappa del Giro d'Italia è stata caratterizzata da una brutta caduta, avvenuta quando mancavano 23 chilometri al traguardo di Nova Gorica. Lungo un tratto in ciottolato, reso viscido dalla pioggia, una scivolata nelle prime posizioni del gruppo ha fatto la differenza e anche Antonio Tiberi è rimasto coinvolto. Il capitano della Bahrain Victorious, terzo in classifica generale fino a questa mattina, è rimasto attardato ed è giunto al traguardo con un ritardo di 1'44" dal messicano Isaac Del Toro.

