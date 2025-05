Cosa c' è davvero dietro il rilancio di Trump sui dazi all' Ue

Il rilancio di Trump sui dazi all'UE sembra essere motivato dall'insofferenza per i negoziati lenti e dalla frustrazione per la mancanza di una risposta dura dell'Europa contro Pechino. Il presidente Usa desidera esercitare pressione, sfruttando le tensioni commerciali per rafforzare la propria posizione e spingere Bruxelles a una posizione più decisa.

Il presidente Usa sarebbe a dir poco infastidito della lentezza con cui procedono i negoziati con l'Unione europea sui dazi. Ed anche dal fatto che l'Europa non ha ancora usato il pugno duro contro Pechino 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cosa c'è davvero dietro il rilancio di Trump sui dazi all'Ue

