Corsi INDIRE al via conferma supplenza su posto non ore sostegno e assunzioni idonei concorsi PNRR | tante le NOVITA’

Sono aperti i corsi INDIRE per conferme di supplenza, sostegni e nuove assunzioni per idonei PNRR1 e PNRR2. Tanti aggiornamenti sulla continuità didattica, in attesa della sentenza del TAR Lazio sul decreto sostegno. Ne parliamo con il sindacalista Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti.

Continuità didattica (con l'attesa sentenza del TAR Lazio sul decreto sostegno), Corsi INDIRE e nuove opportunità per gli idonei dei concorsi PNRR1 e PNRR2. A colloquio con i nostri lettori il sindacalista Simone Craparo (Gilda degli Insegnanti). L'articolo Corsi INDIRE al via, conferma supplenza su posto (non ore) sostegno e assunzioni idonei concorsi PNRR: tante le NOVITA’ . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

