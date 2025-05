Corse annullate ritardi e disagi La protesta

Nelle ultime settimane, il trasporto pubblico locale tra Poggio a Caiano, Quarrata, Pistoia e Firenze è stato caratterizzato da corse annullate, ritardi e disagi crescenti. Le segnalazioni di cittadini denunciano una situazione insostenibile, aggravata dalla mancanza di comunicazioni tempestive e chiare. La protesta cresce, chiedendo maggiori servizi e efficienza per garantire un trasporto affidabile.

Nelle ultime settimane si sono intensificate le segnalazioni sui disservizi sulle linee del trasporto pubblico locale che collegano i territori di Poggio a Caiano, Quarrata, Pistoia e Firenze. Corse annullate all'ultimo momento, ritardi sistematici e carenza di comunicazioni efficaci stanno generando forti disagi per studenti, famiglie e pendolari. "La situazione è diventata insostenibile – dichiara Matteo Giusti (in foto), consigliere provinciale con delega alla rete scolastica e al trasporto pubblico locale –.

