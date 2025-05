Corciano baby gang accerchia e rapina tre ragazzini nel parcheggio sotterraneo | arrestati tre minorenni

A Corciano, una baby gang composta da tre minorenni è stata arrestata per aver accerchiato e rapinato tre ragazzini nel parcheggio sotterraneo di un supermercato. I giovani, tra i 13 e 14 anni, insieme a un cuarto sconosciuto, sono stati fermati dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina aggravata e impropria.

