Coppa del Mondo di Spada Davide Di Veroli splende di bronzo a Saint Maur

A Saint Maur, il campione romano Davide Di Veroli si distingue conquistando il bronzo nella prestigiosa Coppa del Mondo di spada, al “Challenge Monal”. Questa medaglia rappresenta il nono podio in carriera per lo spadista delle Fiamme Oro, consolidando la sua presenza tra i migliori al mondo e riempiendo di orgoglio il panorama della scherma italiana.

Saint Maur, 24 maggio 2025 – Un grande Davide Di Veroli conquista la medaglia di bronzo a Saint Maur, nello storico “Challenge Monal”, la più prestigiosa tappa del circuito di Coppa del Mondo di spada maschile. Per lo spadista romano delle Fiamme Oro si tratta del nono podio in carriera nel circuito iridato, il quarto di questa stagione da protagonista che lo aveva già visto vincere a Heidenheim e salire sul terzo gradino a Marrakech e Doha. Ottima prestazione anche per Andrea Santarelli, che ha chiuso in ottava posizione, sfiorando l’accesso alla zona medaglia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it