Controllore chiede il biglietto ad un passeggero sulla tratta di BusItalia Acciaroli – Salerno Aggredito

Durante un normale controllo a bordo dell'autobus Busitalia sulla linea Acciaroli-Salerno, una verificatrice è stata aggredita da un passeggero senza biglietto. L'episodio, denunciato dal segretario Ugl Autoferrotr, sottolinea le crescenti tensioni e il bisogno di maggiore sicurezza nei mezzi pubblici, soprattutto in situazioni di verifica e rispetto delle regole e delle norme di viaggio.

Una verificatrice di Busitalia, in servizio sull'autobus della linea 34 che percorre la tratta Acciaroli-Agropoli-Battipaglia-Salerno, ha subito un'aggressione da parte di un passeggero privo di titolo di viaggio. L'episodio, reso noto da Gabriele Giorgianni, segretario generale dell'Ugl Autoferrotranvieri di Salerno L'articolo Controllore chiede il biglietto ad un passeggero sulla tratta di BusItalia Acciaroli – Salerno. Aggredito proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Controllore chiede il biglietto ad un passeggero sulla tratta di BusItalia Acciaroli – Salerno. Aggredito

