Controlli dei carabinieri nelle piazze dello spaccio | sequestrata cocaina due le denunce

I carabinieri di Lecce intensificano i controlli nelle piazze dello spaccio, sequestrando cocaina e denunciando due persone. L’azione mirata ha portato alla segnalazione all’autorità giudiziaria di due individui ritenuti responsabili di detenzione di droga a fini di spaccio, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno nella zona.

LECCE - L’attivitĂ di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze da parte dei carabinieri del comando provinciale di Lecce ha portato alla segnalazione all’autoritĂ giudiziaria  di due persone ritenute presunte responsabili di detenzione di droga ai fini di spaccio. Uno dei due. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Controlli dei carabinieri nelle piazze dello spaccio: sequestrata cocaina, due le denunce

