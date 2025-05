Controlli antifurto senza patente guida un’auto a noleggio sprovvista di assicurazione | nei guai

Durante controlli antidroga presso i supermercati di Narni, i carabinieri hanno scoperto un cittadino peruviano di 33 anni alla guida di un’auto a noleggio sprovvista di assicurazione e senza patente. L’uomo è stato denunciato per guida senza patente e ricettazione, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai furti e alla criminalità nel territorio.

Un cittadino peruviano di 33 anni è stato denunciato dai carabinieri di Narni con le accuse di guida senza patente e ricettazione. È successo nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli dell’Arma presso i supermercati del territorio con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei furti nei. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Controlli “antifurto”, senza patente guida un’auto a noleggio sprovvista di assicurazione: nei guai

